Alanya'da Atilla Karaoğlan'a Dzeko tepkisi. Kırmızı kart tartışması

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısına 22. dakikadaki bir pozisyon damgasını vurdu.

Dzeko, Efecan Karaca'nın kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Hakemin oyunu devam ettirmesinin ardından da ikili mücadele sırasında Efecan Karaca'ya faul yaptı.

Hakem Atilla Karaoğlan da Dzeko'ya sarı kart gösterdi.

Alanyasporlular ise bu pozisyonda Dzeko'ya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirterek itiraz etti. İtirazlar sırasında da Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da sarı kart gördü.