Alanya'da bir turist sahilde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Alanya'da bir turist sahilde ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu olduğu belirlenen bir turist sahilde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kleopatra Plajı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar kum üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

aw188911-01.jpgYapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimlik bilgisinin Belarus vatandaşı Boris Raboisgi (76) olduğu öğrenildi.

aw188911-06.jpgBelaruslu turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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