Alanya'da bir turist sahilde ölü bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Kleopatra Plajı’nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar kum üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimlik bilgisinin Belarus vatandaşı Boris Raboisgi (76) olduğu öğrenildi.

Belaruslu turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.