Alanya'da feci kaza: Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Alanya'da feci kaza: Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti

Alanya'da motosikletli sürücünün Ukrayna asıllı bir kadına çarpması sonucu, sürücü ve yaya hayatını kaybetti.

Alanya'da feci kaza: Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu kadına yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ve Ukraynalı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün saat 22.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Antalya istikametine giden Yağız Kömsöken (18) yönetimindeki 07 BED 506 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutıak'a (40) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Ukraynalı kadın ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kornutıak ve Kömsöken, ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yağız Kömsöken ve Olha Kornutıak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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