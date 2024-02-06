Alanya’da iki kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Alanya’da iki kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde iki kamyonun çarpıştı. Kaza sonucu 2 sürücü yaralandı.

Alanya D-400 karayolu Seki Mahallesi mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 07 JE 277 plakalı M.M. idaresindeki kamyonet ile M.Ş. yönetimindeki 07 NLM 40 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde trafiği bir süreliğine kapatarak güvenlik tedbirleri alırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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