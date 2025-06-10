Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede demirli halde bulunan özel bir yatta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iskelede demirli özel bir yatın makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, bölgeye Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

Yangına ilk müdahale iskelede görevli personel tarafından yapıldı. Ancak itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de denizden müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla iskele çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki tekneler güvenli bölgelere çekildi. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yatın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

Alanya’da iskelede yangın alarmı! Özel yat kül oldu

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