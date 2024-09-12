Alanya’da mobilya atölyesinde yangın çıktı 'Olay yerine ekipler sevk edildi'

Kaynak: İHA
Alanya’da mobilya atölyesinde yangın çıktı 'Olay yerine ekipler sevk edildi'

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde meydana gelen yangın ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde meydana gelen yangın ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde yer alan mobilya atölyesinde gerçekleşti. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın neticesinde atölyenin ofis kısmı tamamen yanarken, diğer kısımlarda da maddi hasarlar meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başladı.

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