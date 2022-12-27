Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Davut Akay'ın (28) kullandığı 07 AOJ 160 plakalı kamyonet, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde S.Y.A. (46) idaresindeki 07 BAF 224 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Akay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
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