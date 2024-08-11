Alanya'da plajlar tıklım tıklım

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alanya'da plajlar tıklım tıklım

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği ilçede, turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Plajlar tıklım tıklım

Alanya'da tatil yapanlar, sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor.

Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ve nem oranının yüzde 64 olarak ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu.

Sahilleri dolduran tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenerek kitap okumayı tercih etti.

Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinden tatile gelen Craig Smith ve Kelly Smith çifti, Alanya'nın çok güzel olduğunu belirterek, "Alanya'ya tatil için ikinci gelişimiz. Burayı çok beğeniyoruz, buranın insanları da çok cana yakın. Burada tatil yapmak harika ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

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