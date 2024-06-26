Alanya’daki orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Orman yangını kontrol altında

Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

Müdahaleye 2 itfaiye aracı ve 3 arazöz destek sağladı; toplamda 30 personelin çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bölge sakinlerinden bir kadının ifadesine göre, yangını fark eden genç bir kız, su almak için depoya giderken durumu ailesine bildirdi. Ailesi de hemen yetkililere haber verdi ve yangına hızla müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış sebebine ilişkin de araştırmalar başlatıldı.