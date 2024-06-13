Alanya’dan geldi, İzmir’de cinayete kurban gitti

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı'da gerçekleşti. Aktarılanlara göre Alanya’da çalışan ve dün Pancar Mahallesi’ne gelen Rıfat Kapan ve beraberindeki M.A, ile Y.A, mesire alanında otururlarken aralarında tartışma başladı.

Olayın büyümesinin ardından baba M.A, belinden çıkardığı tabancayı oğlu Y.A.’ya vererek Rıfat Kapan’ı vurmasını istedi Bunun üzerine Y.A, tabancayla ateş ederek Rıfat Kapan’ı sırtından vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Rıfat Kapan'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı anca 6 çocuk babası Rıfat Kapan, tüm uğraşlara rağmen hayatını yitirdi.

Diğer yandan Rıfat Kapan’ın öldürülmesine karışan baba-oğul jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.