Alanyaspor bir İstanbulluyu daha üzdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir FK sahasında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.

5. dakikada RAMS Başakşehir, maçın ilk gol pozisyonunu yakaladı. Brnic'in ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında Kemen, uygun durumda topa kafayla istediği vuruşu gerçekleştiremedi ve meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Hagi, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kaleci Muhammed Şengezer, ilk etapta elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı çizgide kontrol etti.

29. dakikada Başakşehir öne geçti. Alanyaspor ceza sahası yakınında Makouta'nın uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Crespo, sağdan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Shomurodov ile buluşturdu. Özbek santrfor, altıpasın gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Alanyaspor, 47. dakikada gole çok yaklaştı. Aliti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta süratle savunmanın arkasına hareketlenen Ogundu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

51. dakikada Alanyaspor, beraberliği yakaladı. Orta saha çizgisi yakınında Ba'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Ogundu'nun önünde kaldı. Kafayla topu kontrol ettikten sonra hızlanan Nijeryalı futbolcu, ceza yayının sağında kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

BAŞAKŞEHİR VAR'A TAKILDI

53. dakikada RAMS Başakşehir'in kaydettiği gol, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yusuf Sarı'nın kafayla pasında Kemen, altıpasın önünde aynı şekilde topu Shomurodov'un koşu yoluna indirdi. Shomurodov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Özbek oyuncunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

74. dakikada Makouta'nın topu havalandırarak verdiği şık pas sonucunda savunmanın arkasına hareketlenen Ogundu'nun ceza sahası çizgisi üzerinde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstte auta çıktı.

77. dakikada Alanyaspor'un soldan kullandığı kornerde Mounie'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Havalandıktan sonra ağlara yönelen meşin yuvarlağı, kale çizgisi üzerinde Onur Bulut uzaklaştırdı.

Kalan bölümde iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

4. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden, hafta içi oynanan erteleme maçında Fenerbahçe deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Alanyaspor, bir İstanbul takımından daha puan almayı başardı.