Alanyaspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçlarından biri Alanya'da oynanacak. Alanyaspor ile Fenerbahçe, zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'la bu sezon 11 resmi maçını da kazanan sarı lacivertli takım serisini 12 maça taşımak isteyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu maçta ideal 11'ine dönmeyi kararlaştırdığı ve santrfor bölgesinde Dzeko'ya yer vereceği belirtildi.

4 haftadır rakipleriyle berabere kalan Alanyaspor da kazanmak için sahaya çıkacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Takımların sahaya şu kadroları ile çıkmaları bekleniyor:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Novais, Richard, Fer, Efecan, Sisto, Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İ.Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.