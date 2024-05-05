Kuzey Kore lideri için yapılan şarkı ortalığı birbirine kattı. Herkes bu şarkıyı konuşuyor

Kuzey Kore devlet televizyonunda Kim Jong Un için yayınlanan son probaganda şarkısı ortalığı birbirine kattı. “Friendly Father” (Can Baba) isimli şarkı yüksek temposu ve neşeli melodisiyle dikkat çekiyor.

Klipte başta askerler olmak üzere doktorlar ve bazı işçiler yer alırken hepsinin güler yüzlü ve enerjik görünmesi büyük bir farklılık olarak görüldü.

Klip, askeri koronun şarkı söylemesi ile başlarken şarkıya sonrasında ise kadın bir şarkıcı devam ediyor. Klipte askerler, doktorlar ve işçiler görünürken sonrasında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bazı görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde Kuzey Kore lideri halkla samimi ve güler yüzlü şekilde görülüyor.

BAZI SÖZLERİ TEHLİKELİ BULUNDU

Son yayınlanan propaganda şarkısının özellikle gençleri hedef aldığı belirtiliyor. Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:

"Hadi büyük lider Kim Jong Un'un şarkısını söyleyelim/ Dost Baba’mız Kim Jong Un'la övünelim."

Kuzey Kore’de rejim uzun zamandır ülkedeki değişimleri şarkıları aracılığıyla haber veriyor. Can Baba şarkısında ise bazı mesajlar tehlikeli olarak yorumlandı.

Kim Jong Un’a daha önce başka şarkılar da adanmıştı, ancak büyükbabası Kim Il Sung’a atfedilen “baba” ve “yüce” gibi kavramlar daha önce kendisine tanımlanmamıştı.

Ancak artık Kim Jong Un’un da kendisini “yüce lider” olarak tanımlamaya başladığı düşünebilir.

Son zamanlarda başka bir propaganda şarkısının sözleri olan “babamız Kim Il Sung” ise “babamız Kim Jong Un” olarak değişti.

SANAT İÇİN SANAT YAPMAK YASAK

Kuzey Kore’de sanat ve kültür üretimi oldukça kısıtlı bir ortamda gerçekleşiyor. Ülkede sanatçıların işçi sınıfı bilincini geliştirmek ve hükümet propagandası yapmak dışında sanat üretimi yapmaları neredeyse tamamen yasak durumda.

Uzmanlara göre Kuzey Koreliler her sabah köylerin meydanlarında propaganda şarkıları söylüyor.

Yeni şarkılar ve sözleri dergilerde ve gazetelerde basılıyor; genelde bu şarkılarla yapacakları danslar da öğreniliyor.