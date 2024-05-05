Taliban'ın tek kadın diplomatından kötü haber

Taliban yönetiminde görevli yegane kadın diplomat altın kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı iddialarının ardından istifa etti. Afganistan'ın Mumbai Başkonsolosu Zakia Wardak, Hint medyasında çıkan gözaltına alınma haberleri üzerine bugün şahsi X hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı.

Wardak, geçen hafta Dubai'den, her biri 1 kilogram ağırlığında toplam 25 külçe altını ülkesine götürmek üzereyken havalimanında kısa bir süre gözaltına alınmıştı. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre Wardak diplomatik dokunulmazlığını kullanarak polislerden kurtuldu.

Wardak’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu gözaltına alınma olayına hiç değinmemesi dikkat çekti. Yaptığı açıklamada “Afganistan'ın diplomatik aygıtında yer alan tek kadın olarak, bu konumumu korumak için yapıcı destek almak yerine, beni yok etmeyi amaçlayan organize saldırı dalgalarıyla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Geçtiğimiz yıl boyunca sadece şahsıma değil, aynı zamanda aileme ve akrabalarıma yönelik çok sayıda kişisel saldırı ve iftira ile karşılaştım” diye ekledi.

Wardak saldırıların “Afgan toplumunda kadınların karşılaştığı zorlukları gösterdiğini” söyledi. Taliban Dışişleri Bakanlığı, Wardak'ın istifasına hemen yanıt vermedi.

Wardak eski hükümet döneminde, Afganistan'ın Mumbai Başkonsolosu olarak atanmış ve Taliban ile işbirliği yapan ilk Afgan kadın diplomat olarak ünlenmişti. ABD ve NATO'nun ülkeden çekilmesinin son haftalarında 2021 yılında Afganistan'ı ele geçiren Taliban, daha ılımlı bir yönetim vaat etmesine rağmen uyguladığı sert tedbirler kapsamında kadınları kamusal yaşamın pek çok alanından men etti ve kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesini engelledi. Ayrıca evli olmayan ya da erkek vasisi bulunmayan kadınların çalışma, seyahat ve sağlık hizmetlerine erişimini kısıtladı.