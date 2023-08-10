Alanyaspor ikinci şikeci futbolcuyu transfer etti

Alanyaspor transfer döneminde Richard sözleşme imzalamıştı.

Richard, Brezilya'da şike suçlamalarına karıştığı için ifadeye çağırıldı.

Brezilya Federal Polis futbol maçlarında sonuçları manipüle eden bir suç örgütünü çökertmek amacıyla menajerler, futbolcular ve kumarbazların evlerinde 12 arama ve el koyma emri gerçekleştirdi.

PF, Jogada Ensaiada Operasyonunun ikinci aşaması Aracaju/SE, Araguaina/TO, Assu/RN, Belo Horizonte/BH , Brasília/DF, Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Igarassu şehirlerinde yerine getirildi. /

PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP ve Sumaré/SP kentlerinde gerçekleştirildi.

Operasyonda henüz hiçbir Cruzeiro oyunu rapor edilmedi veya bahsedilmedi

Birçok futbolcunun da dahil olduğu operasyonda Süper Ligin yeni transferlerinden birisinin daha adı karıştı.

Richard'ın, Penalidade Máxima II şike operasyonunda yer aldı. Takımından kovuldu. Olaydan sonra Cruzeiro ile sözleşmesi feshedildi. Şu anda Türkiye'de oynayan oyuncu, ifade vermeye çağrıldı.

Alanyaspor bu transfer döneminde adı şikeye karıştığı için 12 ay futboldan men cezası alan Ederson Bauremann'ı transfer etmişti. Kaynak: Fotospor