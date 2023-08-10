Alanyaspor ikinci şikeci futbolcuyu transfer etti

Şikeye karıştığı için 12 ay futboldan men cezası alan Ederson Bauremann'dan sonra Alanyaspor'un bu kez de başka bir şikeci futbolcuyu renklerine kattığı öğrenildi.

Alanyaspor ikinci şikeci futbolcuyu transfer etti

Alanyaspor transfer döneminde Richard sözleşme imzalamıştı.
Richard, Brezilya'da şike suçlamalarına karıştığı için ifadeye çağırıldı.
Brezilya Federal Polis futbol maçlarında sonuçları manipüle eden bir suç örgütünü çökertmek amacıyla menajerler, futbolcular ve kumarbazların evlerinde 12 arama ve el koyma emri gerçekleştirdi.
PF, Jogada Ensaiada Operasyonunun ikinci aşaması Aracaju/SE, Araguaina/TO, Assu/RN, Belo Horizonte/BH , Brasília/DF, Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Igarassu şehirlerinde yerine getirildi. /

PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP ve Sumaré/SP kentlerinde gerçekleştirildi.

Operasyonda henüz hiçbir Cruzeiro oyunu rapor edilmedi veya bahsedilmedi

Birçok futbolcunun da dahil olduğu operasyonda Süper Ligin yeni transferlerinden birisinin daha adı karıştı.

Richard'ın, Penalidade Máxima II şike operasyonunda yer aldı. Takımından kovuldu. Olaydan sonra Cruzeiro ile sözleşmesi feshedildi. Şu anda Türkiye'de oynayan oyuncu, ifade vermeye çağrıldı.

Alanyaspor bu transfer döneminde adı şikeye karıştığı için 12 ay futboldan men cezası alan Ederson Bauremann'ı transfer etmişti. Kaynak: Fotospor

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu Güncel
Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu
Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm Teknoloji - Otomotiv
Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm
Ünlü şarkıcı Sixto Rodriguez hayatını kaybetti. Hayatı Oscar’lı belgesele konu olmuştu Magazin
Ünlü şarkıcı Sixto Rodriguez hayatını kaybetti. Hayatı Oscar’lı belgesele konu olmuştu
Çıplak uyumanın şaşırtan faydası ortaya çıktı. Ünlüler de deniyor Sağlık
Çıplak uyumanın şaşırtan faydası ortaya çıktı. Ünlüler de deniyor
Nijer’de cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı Dünya
Nijer’de cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması Spor
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması
Premier Lig başlıyor. Haftanın programı belli oldu Spor
Premier Lig başlıyor. Haftanın programı belli oldu