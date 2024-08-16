Alanyaspor şov yaptı. 7 imza açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın eksik bölgelerine oyuncu transferlerinin sürdüğünü belirtti. Çavuşoğlu, “Bugün Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian’ı kadromuza kattık. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu ve takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun.” dedi.

Rony Lopes’in hem forvet arkası hem de kanatta oynayabilen bir oyuncu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Braga’dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inanıyor.” diye konuştu.

Mutlu olduğunu dile getiren Juan Christian, “Alanyaspor ve bana bu şansı verdiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada bir aile havası var ve hedeflerime ulaşmak için çok çalışacağım.” dedi.

Rony Lopes ise kendisine güvendiği için Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Herkes bana çok iyi davrandı. Kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes ile 2 yıllık, 23 yaşındaki Brezilyalı Juan Christian ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından bu sezon transfer edilen ve sözleşme yenilenen futbolcular tanıtıldı. Yeni transferler Juan Christian ve Rony Lopes ile Gaius Makauta, Serdar Dursun, Mert Bayram, Bera Çeken, Jure Balkovec, başkan Hasan Çavuşoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçti.