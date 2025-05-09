Alanyaspor'a Gaziantep'te piyango çıktı, yanan Selçuk İnan oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor düşme hattında aldığı üç puanla bir nebze rahatladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

34. dakikada sol kanattan atılan pasla ceza sahasında sıfıra inen Kozlowski'nin yerden pasına Maxim'in iki hamlede vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

36. dakikada orta alanda kapılan topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kontrolünde kaldı.

37. dakikada sol kanattan atılan topla buluşan Kozlowski'nin rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan tehlikeli ortasına arka direkte müsait pozisyondaki Hadergjonaj'ın dokunuşunda top kaleci Dioudis'te kaldı.

51. dakikada Semih'in geri pasıyla buluşan kaleci Dioudis'in Viana'ya kısa kalan pasında araya giren Sporar'ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

59. dakikada sol kanattan ceza sahasına yönelen Kozlowski'nin kale alanına yerden pasına Halil'in ayağının ucuyla dokunuşunda top kalecide kaldı.

62. dakikada rakip sahaya uzun kullanılan taç atışıyla buluşan Hwang Ui-Jo'nun vuruşu direkten döndü, seken topa Richard'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

70. dakikada Maxim'in pasıyla topla buluşan Okereke'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.

79. dakikada Bruno Viana, orta sahada Makouta'ya yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.