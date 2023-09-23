Alaplı’da 10 dönüm fındık bahçesi yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük fındık bahçesi yandı.

KAYNAK: İHA
Alaplı’da 10 dönüm fındık bahçesi yandı

Alınan bilgiye göre, Sabırlı Karabakal mevkisinde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen otlardan çıkan kıvılcımlar fındık tarla içinde doğru ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ereğli Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Vatandaşların da ekiplere yardım ettiği yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içinde yer alan fındık ağaçları yandı.

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Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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