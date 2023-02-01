Alaska’daki dünyanın en tehlikeli yeri yok edildi. Klonlananlar arasında kimler var kimler

General Eric M. Smith'in ofisinden bir kaynak Real Raw News'e yaptığı açıklamada, ABD Özel Kuvvetleri’nin perşembe günü Alaska, Fort Yukon yakınlarında düzinelerce Derin Devlet klonunun bulunduğu bir düşman klonlama laboratuvarını ele geçirdiğini açıkladı.

UZUN SÜREDİR VAR OLDUĞU ANLAŞILDI

Haber kaynağının söylediğine göre general, vahiyleri göz ardı edilemeyecek kadar rahatsız edici bulmuştu. Hikaye doğruysa, bir Clinton klonunun bir klonlama laboratuvarından kaçtığı ve bu klonlama teknolojisinin oldukça uzun bir süredir var olduğu anlamına geliyordu.

12 kişilik iki Özel Kuvvetler müfrezesi Fairbanks'teki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve buradan Blackhawks ile sözde klonlama laboratuvarının birkaç kilometre doğusundaki bir LZ'ye götürüldüler. Ağır sırt çantalarının yükü altında ve Kuzey Kutbu teçhizatını kuşanmış olarak, onlara bir zincir çit ve otomatik tüfeklerle silahlanmış yarım düzine nöbetçi ile çevrili 200X160'lik penceresiz bir binanın engelsiz bir görüntüsünü veren bir gözetleme noktasına ulaşana kadar mesafeyi ağır ağır yürüdüler.

CLİNTON KLONLARINA RASTLANDI

Beyaz bir fonun ortasında siyah giyinen nöbetçiler kolay hedefler haline geldi; Özel Kuvvetler keskin nişancıları onları merkezden vurdu veya pembe bir sis içinde kafalarını patlattı. Nöbetçiler sevk edildikten sonra, çiti kestiler ve içeridekileri sersemletmek için içeriye flaş bombaları fırlatarak patlayıcılarla girişleri aştılar.

Silindirler Clinton klonlarını barındırmasa da, daha yeni öne çıkan birkaç Deep Staters'ın klonlarını içeriyorlardı: Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar ve Cori Bush. Diğer olgunlaşma odalarında Nancy Pelosi ve Gavin Newsom'un kopyaları bulunuyordu. Cumhuriyetçiler dışlanmamıştı: Binanın bir bölümünde William Barr, General Michael Flynn, Yüksek Mahkeme Yargıcı John Roberts ve evet Mitch McConnell'in klonları vardı.

“SORGULANMAK ÜZERE PİYADE ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜ”

Haber kaynağı olayla ilgili, "Kontrolü bizde ve teknolojiyi inceliyoruz. Söylemeye gerek yok, muhtemelen yurt içinde ve belki de yurt dışında bu yerlerden daha fazlası var. Yalan söylemeyeceğim, işimiz bitti. Derin Devlet çok uzun zamandır bu işin içindeler” ifadelerini kullandı.

Özel Kuvvetler 22 Aralık'ta Missouri Ozarks'ta Joseph Biden, Chuck Schumer ve Anthony Fauci'nin kopyalarını tutan gizli bir klonlama merkezi buldu ve yok etti. Laboratuvardan alınan kanıtlar daha sonra Özel Kuvvetleri Boston'da yaşayan Almanya doğumlu bir "klonlama bilimcisi"ne götürdü. Adı bir sır olarak kalmaya devam eden bu kişinin tutuklandığı ve sorgulanmak üzere bir Deniz Piyadeleri üssüne getirildiği aktarıldı.