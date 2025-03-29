Alavés evinde yıkıldı: Rayo Vallecano, Avrupa yolunda

Düzenleme: Mehmet Ertaş
Alavés evinde yıkıldı: Rayo Vallecano, Avrupa yolunda

Alavés, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 yenilerek küme düşme hattından uzaklaşma fırsatını kaçırdı. Rayo Vallecano ise bu galibiyetle Avrupa kupaları için umutlandı.

Alavés, kendi sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı ancak istediği sonuca ulaşamadı. Maça hızlı başlayan misafir ekip, duran toptan bulduğu golle öne geçti. Alavés, ilk yarıda kazandığı penaltıyı Jordán ile değerlendiremedi. Kaleci Batalla, usta bir kurtarışla gole izin vermedi.

17432747267930.webp

RAYO VALLECANO AVRUPA'YA GÖZ KIRDI

Maçın ikinci yarısında Pedro Díaz, şahane bir golle farkı ikiye çıkardı. Rayo Vallecano, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek Avrupa kupaları için ciddi bir aday oldu. Alavés taraftarı ise takımın performansından memnun kalmayarak Mendizorroza'da ıslıklı protestoda bulundu.

17432744035646.webp

TEKNİK ADAMLAR VE OYUNCULAR NE DEDİ?

Alavésli Tenaglia, "Bu yenilgi bizi derinden etkiledi. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama başarılı olamadık" dedi. Rayo Vallecano'nun kalecisi Batalla ise "Zor bir maçtı, onlar da kazanmak için savaştı. Ama biz galibiyeti hak ettik" diye konuştu.

17432734775697.webp

Son Haberler
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı