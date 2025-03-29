Alavés evinde yıkıldı: Rayo Vallecano, Avrupa yolunda

Alavés, kendi sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı ancak istediği sonuca ulaşamadı. Maça hızlı başlayan misafir ekip, duran toptan bulduğu golle öne geçti. Alavés, ilk yarıda kazandığı penaltıyı Jordán ile değerlendiremedi. Kaleci Batalla, usta bir kurtarışla gole izin vermedi.

RAYO VALLECANO AVRUPA'YA GÖZ KIRDI

Maçın ikinci yarısında Pedro Díaz, şahane bir golle farkı ikiye çıkardı. Rayo Vallecano, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek Avrupa kupaları için ciddi bir aday oldu. Alavés taraftarı ise takımın performansından memnun kalmayarak Mendizorroza'da ıslıklı protestoda bulundu.

TEKNİK ADAMLAR VE OYUNCULAR NE DEDİ?

Alavésli Tenaglia, "Bu yenilgi bizi derinden etkiledi. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama başarılı olamadık" dedi. Rayo Vallecano'nun kalecisi Batalla ise "Zor bir maçtı, onlar da kazanmak için savaştı. Ama biz galibiyeti hak ettik" diye konuştu.