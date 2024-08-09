Albayrak dayanamadı

Kaynak: AA
Albayrak dayanamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 10 kilometrede milli yüzücü Kuzey Tunçelli 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede milli sporculardan Kuzey Tunçelli 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Pont Alexandre 3 Köprüsü'nde maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışı yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2.02.58.1'lik derecesiyle 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı bitiremedi.

Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın, Alman Oliver Klemet, 1.50.54.8'le gümüş, Macar David Betlehem ise 1.51.09.0'la bronz madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan Betlehem, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek madalya sevincini yaşadı.

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