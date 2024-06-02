Alçak ırz düşmanı sonunda yakalandı. Haftalardır aranıyordu

52 yaşındaki İngiliz sapık Nicholas Moxham, Manchester polisi tarafından gerçekleştirilen takip sonucunda evsizlere ait barınakların birinde gizlenirken fark edildikten kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı ve işlediği suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapık Moxham kurduğu bir şirket üzerinden kadınları eskort olarak işe alıyor ve onları bir süre sonra evine gelmeye ikna ediyordu. Evine aldığı kadınları evinde buraya kurduğu düzenekle kayıt altına alan ve onların evden çıkmamasını sağlayan Moxham bir süredir Manchester Polisi'nin takibindeydi.

Manchester Polisi'nden yapılan açıklamada sapık Moxham'ın kadınlara sıvı içirerek onları bayılttığı ve ondan sonra tecavüz ederken talihsiz kadınları kayıt altına aldığı bildirildi.

Polisler Moxham evine gerçekleştirdiği ilk baskında, kurbanlarından birini oturma odasında "solgun ve yetersiz beslenmiş" halde bulmuştu.