Alçak saldırının emrini veren PKK'lı öldürüldü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Afrin'de 28 Haziran 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan 'Heysem Abu Dahham' kod adlı Heysem Cuma'yı, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

DHA, İHA ve AA'nın haberlerine göre, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı Cerablus'ta 2019 yılında 3'ü motor, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen ve 11'i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olan 'Heysem Abu Dahham' kod adlı Heysem Cuma, uzun süre önce MİT tarafından takibe alındı.

ARACININ İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen teröristin, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği tespit edildi. MİT'e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde yürütülen operasyon sonucu Heysem Cuma, 9 Temmuz'da aracının içinde etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG'nın sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Heysem Cuma'nın, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olduğu belirtildi.