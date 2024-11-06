Alçılı ayağına aldırmadı, koltuk değnekleriyle saldırdı

Olay, Pirimehmet mahallesinde saat 11.30 sularında bir işletmede meydana geldi. İş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına geldi ve boşaltmasını söyledi. Dükkanı boşaltması halinde bütün borcunu sileceğini belirtti. Fakat kiracı bu durumu kabul etmedi. Kiraları zamanında ödediğini ve borcunun olmadığını ifade etti. İş yeri sahibi de bu duruma öfkelenip elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. kavgayı o sırada telefonuna kaydetti.