Aldatılan eş ortalığı kana buladı! Eşi öyle bir şey söyledi ki...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aldatılan eş ortalığı kana buladı! Eşi öyle bir şey söyledi ki...

Kocaeli'de aldatıldığını düşünen eş dehşet saçtı. Y.K. evinde birlikte gördüğü eşi S.K. ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı.

Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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