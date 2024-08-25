Aldatıldı dolandırıldı intihara kalktı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geldi imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor geçtiğimiz günlerde Olanrewaju Kayode’yi transfer ettiğini duyurdu.
AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Son olarak Gençlerbirliği forması giyen ancak 6 ay önce sözleşmesini fesheden Kayode’nin ayrılık sebebi ortaya çıktı.
HEM ALDATILDI HEM DOLANDIRILDI
Kişisel sorunları nedeniyle Gençlerbirliği’nden ayrılan Kayode’nin eşi Dora Kayode geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık, zina ve adam kaçırma ile suçlandığı öğrenildi.
İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Skandalın psikolojik etkilerini üzerinden atamayan Nijeryalı golcü futbolcu canına kıymaya kalktı. İntihar girişimi başarısız olan Kayode daha sonrasında Gençlerbirliği’nden ayrıldı.
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