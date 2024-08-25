Aldatıldı dolandırıldı intihara kalktı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geldi imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aldatıldı dolandırıldı intihara kalktı. Yıldız futbolcu Türkiye'ye geldi imzayı attı

Yaşadığı olayların ardından Gençlerbirliği'nden ayrılan Olanrewaju Kayode 6 ay sonra Türkiye'ye gelip Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor geçtiğimiz günlerde Olanrewaju Kayode’yi transfer ettiğini duyurdu.

AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Gençlerbirliği forması giyen ancak 6 ay önce sözleşmesini fesheden Kayode’nin ayrılık sebebi ortaya çıktı.

HEM ALDATILDI HEM DOLANDIRILDI

Kişisel sorunları nedeniyle Gençlerbirliği’nden ayrılan Kayode’nin eşi Dora Kayode geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık, zina ve adam kaçırma ile suçlandığı öğrenildi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Skandalın psikolojik etkilerini üzerinden atamayan Nijeryalı golcü futbolcu canına kıymaya kalktı. İntihar girişimi başarısız olan Kayode daha sonrasında Gençlerbirliği’nden ayrıldı.

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