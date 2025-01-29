Aldatıldığını öğrenen kadının gözü döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'de bir kadın, aldatıldığını öğrenince adeta gözü döndü. Kocasıyla tartışmaya başladı ve bir anda kocasını tabancayla vurdu. E.D. hayatını kaybetti eşi ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Aldatıldığını öne süren A.D., kocası E.D. ile tartışmaya başladı.

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Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle A.D., evde bulunan tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, E.D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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