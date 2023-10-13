Aldatmak 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 35. bölümde sezon finali yaparak ara vermişti. Peki, Aldatmak 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aldatmak 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 19 Ekim Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

0x0-1697144480145.jpg

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk Ekonomi
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde Sağlık
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti Magazin
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar Spor
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı Gündem
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay Spor
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay