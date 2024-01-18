Aldatmak dizisinin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak dizisi Perşembe akşamları ATV’de ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Aldatmak 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Aldatmak 18 Ocak Perşembe günü yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Aldatmak dizisinde, otuz yıl boyunca Tarık'la bir ömür süren Güzide'nin hayatı, ailesine karşı tutumunu ve doğrularını koruma çabasını yansıtır. Ancak bir dönem, Güzide'nin kendi değerleriyle çatışan bir durumla karşılaşması, onu zorlu bir sınavın içine çeker.

Evliliği ve eşine dair inandığı her şey, doğru olduğunu düşündüğü yalanlarla kesişir. Güzide, artık yaşamındaki temel unsurları sorgulayarak ve yeni kararlarla yüzleşerek bu zorlu süreçte kendi içsel labirentinde ilerleyecektir.