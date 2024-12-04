Aldığı haberle sarsıldı! Dünyaca ünlü rapçi Eminem'in acı günü!

TMZ'ye göre Eminem'in annesi, 69 yaşında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü rapçinin annesinin 2 Aralık akşamı Missouri, St. Joseph'te vefat ettiği öğrenildi.

"ÖLÜMCÜL DERECEDE HASTA”

Bir kaynak Eylül ayında In Touch'a Nelson'ın "ileri akciğer kanseri nedeniyle ölümcül derecede hasta" olduğunu söyledi.

OĞLUNA İFTİRA DAVASI AÇMIŞTI

Eminem'i 18 yaşındayken doğuran Nelson, daha sonra 1999'da 1999 albümü The Slim Shady LP'de kendisi hakkında söylenen sözler nedeniyle oğluna iftira davası açmıştı.

AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki zararlı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp mutasyona uğraması sonucu meydana gelen kanser türü. Akciğer kanseri, özellikle nefes darlığı, geçmeyen öksürük, kanlı balgam, hırıltı, ani kilo kaybı ve vücutta ağrı gibi belirtilerle kendini belli edebilir.

Akciğer kanserinin belirtileri şunlardır:

Kötüleşen ve geçmeyen öksürük

Kan veya pas renginde balgam

Nefes alma, öksürme veya gülme ile artan göğüs ağrısı

Nefes darlığı ve nefes alırken hırıltı

Açıklanamayan kilo kaybı

Yorgun ve güçsüz hissetme

İştah kaybı

Göğüs, sırt ve omuz ağrısı

Yutma güçlüğü

Ses kısıklığı

Tekrar eden akciğer enfeksiyonları (zatürre ve bronşit gibi)

Yüzde ve boyunde şişlik (ödem)

Parmaklarda ani şekil bozukluğu

Baş ağrısı ve baş dönmesi