Aldığı kilolar eleştirilmişti! Zara diyete başladı

Son dönemde, verdiği kilolarla ve sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Zara’nın, kaybettiği kiloları geri aldığı yönünde çıkan haberler sonrası ünlü isim harekete geçti.

KIYAFETLERİ DE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Yeliz Yeşilmen ise geçtiğimiz aylarda Zara'nın tarzını eleştirmişti. Yeşilmen, "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım" ifadelerini kullandı.

KAYBETTİĞİ KİLOLARI GERİ Mİ ALDI

Samsun konserinde dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının verdiği kiloları geri aldığına dair yorumlar yapılmıştı. Kendisine filtre yapan Zara'nın sosyal medyada konser görüntüleri yayınlanınca gerçek hali de ortaya çıkmıştı.

HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Ünlü şarkıcı bu haberlerin ardından diyete başladı.

"Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" ifadelerini kullandı.

Zara'nın 24 saatte bir yemek yediğini görenler "Ölüm orucu gibi", "Çok sağlıklı değil sanki", "Çok sağlıksız görünüyor" yorumlarında bulundu.