Aldığı nefes şüpheliyi ranzanın altına yakalattı. 30 yıl hapisle aranıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aldığı nefes şüpheliyi ranzanın altına yakalattı. 30 yıl hapisle aranıyordu

Bursa'da hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, evindeki ranzanın altında kıskıvrak yakalandı. Zanlı, evine yapılan operasyonda ranzanın altında aldığı nefes sayesinde yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Şükraniye Mahallesi'nde 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin evi tespit edildi. Alınan izinlerin ardından eve giren ekipler şüpheliyi bulamadı.

Ekipler, ranzanın altından nefes sesleri çıktığını fark etti. Ranzanın altına bulunan halıları boşaltan ekipler, aradıkları şüpheliyi saklanırken buldu. Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı.

Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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