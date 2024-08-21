Aldığı sıfır araç kokunca soluğu mahkemede aldı! Yargıtay'dan emsal karar

Ankara’da bir vatandaş, sıfır kilometre bir araç satın aldı. Ancak aracı kullanmaya başladığında çok ağır bir koku hissederek firma yetkililerine ulaştı.

Yetkililer, "Zamanla koku kaybolacak" cevabını verirken, kokunun devam etmesi üzerine vatandaş, kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Tüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna, bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verirken, firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur vatandaş aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı.

Adliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvara müzekkere yazdı.

Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletirken, TUBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını ifade etti.

MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi. Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu ifade etti.

Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi.

YARGITAY YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE HÜKMETTİ

Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.