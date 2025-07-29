Aldığınız üründe bu kod varsa sakın yemeyin! Öldürüyor...

Gıda ürünlerinin etiketlerini incelediğinizde karşınıza çıkan "E621" kodu, aslında oldukça yaygın ve bir o kadar tartışmalı bir katkı maddesini temsil ediyor: Monosodyum Glutamat (MSG).

Özellikle hazır gıdalarda, abur cuburlarda ve paketli ürünlerde sıklıkla kullanılan bu madde, lezzet artırıcı olarak görev yapıyor. Ancak sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, dikkatle tüketilmesi gereken katkı maddeleri arasında yer alıyor.

E621 (MONOSODYUM GLUTAMAT) NEDİR?

E621, gıdalara "umami" adı verilen beşinci tadı katmak için kullanılan kimyasal bir lezzet artırıcıdır. Genellikle Çin restoranlarında ve Asya mutfağında sıkça kullanılmasıyla bilinse de, aslında dünya genelindeki pek çok paketli gıdada yer alır.

E621 İçeren Başlıca Yiyecekler:

Cipsler

Hazır çorbalar

Et suyu tabletleri

Dondurulmuş pizzalar

Hazır noodle'lar

Konserve gıdalar

Paketli soslar

İşlenmiş et ürünleri (sosis, salam, sucuk)

ZARARLI MI? E621’İN OLASI ZARARLARI NELERDİR?

Birçok uzman ve sağlık kuruluşu, E621'in uzun vadeli tüketimiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Özellikle şu etkiler nedeniyle riskli bulunuyor:

Baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir

Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığına neden olabilir

Obezite ve insülin direnci ile ilişkilendiriliyor

Sinir sistemi üzerinde toksik etkiler oluşturabilir

Bazı bireyler "MSG duyarlılığı" göstererek bulantı, çarpıntı, terleme gibi semptomlar da yaşayabilir. Bu durum "Çin Restoranı Sendromu" olarak da bilinir.

E621 TÜKETİMİ NEDEN AZALTILMALI?

Gıda etiketlerini dikkatle okuyanlar, E kodlarının hangi katkı maddesini temsil ettiğini öğrenmeli. E621 gibi lezzet artırıcılar, yiyeceklerin doğal tadını bastırarak damak zevkini değiştirebilir, daha fazla yeme isteği uyandırabilir. Uzun vadede bu da beslenme alışkanlıklarını bozarak kilo alımına ve metabolik sorunlara yol açabilir.

E621’DEN UZAK DURMAK İÇİN NE YAPMALI?

Etiketleri okuyun. Özellikle "E621", "Monosodium Glutamate" veya "MSG" ifadesi varsa dikkat edin.

Doğal beslenin. Ev yapımı yemekleri tercih edin, işlenmiş ürünlerden uzak durun.

Organik ve katkısız ürünleri seçin.

Çocukların beslenmesine ekstra dikkat edin.