Alec Baldwin dede Kim Basinger anneanne oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kim Basinger ile Alec Baldwin'in model kızları Ireland Baldwin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Erkek arkadaşı, müzisyen Andre Allen Anjos ile birlikteliğinden bebeği dünyaya gelen 27 yaşındaki Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının adının "Holland" olduğunu duyurdu.

Ireland Baldwin, hamile olduğu haberini aralık ayında açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre; Ünlü model ilk kez ebeveyn olma sevinci yaşarken, annesi Kim Basinger, ilk kez anneanne; babası Alec Baldwin de ilk kez dede oldu.

1980'lerde ve 90'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Kim Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. İlk evliliğini 1980 ile 1988 arasında yapan Kim Basinger, ikinci evliliğini, 1993 ile 2002 arasında Alec Baldwin ile gerçekleştirdi.

23 Ekim 1995'te kızları Ireland'ı kucaklarına alan Kim Basinger ile Alec Baldwin, olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. 2000'de ayrılan çift, 2002'de resmen boşandı.

İkili, o dönem Ireland'ın velayetini almak uğruna akla hayale gelmeyecek tartışmalar yaşadı fakat sonra aralarındaki sular duruldu.

Alec Baldwin, Kim Basinger'dan ayrıldıktan sonra 2012'de yoga eğitmeni Hilaria ile evlendi. Hilaria Baldwin ile mutlu bir evlilik sürdüren Baldwin'in Ireland'ın yanı sıra; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve Ilaria Catalina adında 7 çocuğu daha bulunuyor.

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu Ilaria Catalina 22 Eylül 2021'de dünyaya geldi. Böylece Alec Baldwin'in çocuğu ve torunu arasında yaklaşık 1,5 yaş fark var.