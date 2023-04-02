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Stanojevic beraberlikten memnun

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Ümraniyespor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 17:14
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Aleksander Stanojevic'ten flaş açıklamalar

Stanojevic beraberlikten memnun
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Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, son dakikada gelen golle kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını aktardı. 

"HİÇ FENA DEĞİL"
Stanojevic "Takımımı tebrik ediyorum, son saniyeye kadar vazgeçmedik ve savaştık. Pas oyununda iyiydik ama hücumda çok ciddi tehlikeler oluşturamadık. Oyunun geneline baktığınızda sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İki beklenmeyen hatadan goller yedik, bu nedenle sonu hiç fena değil diyebilirim" dedi.

OYUNCUSU HAKKINDA KONUŞTU
Stanojevic, yedikleri gollerde hata yapan savunma oyuncusu Kahraman Demirtaş hakkında ise "Genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim, ritme ayak uyduramadı, konsantrasyonunu kaybetti. Maçın geneline baktığımızda ise iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

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