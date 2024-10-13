Aleksandr Lukaşenko: Değişim Avrupa'nun ateşini söndürür

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Lukaşenko, Batı'daki "ateşli kafalıların", Kremlin liderinin geçen ay değişiklikleri açıklamasından önce bile Moskova'nın gönderdiği nükleer sinyalleri duyduğunu söyledi.

Putin 25 Eylül'de Rusya'nın, kendisine karşı uçak, füze veya insansız hava araçları içeren büyük bir sınır ötesi saldırı hakkında güvenilir bilgiye sahip olması durumunda nükleer silah fırlatmayı düşünmesini sağlayabilecek senaryoların listesini genişlettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Putin ile Belarus'a Rus taktik nükleer silahlarının konuşlandırılması konusunda anlaşan Lukaşenko, "Bu doktrinin çoktan yenilenmesi gerekirdi" dedi.