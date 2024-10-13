Aleksandr Lukaşenko: Değişim Avrupa'nun ateşini söndürür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aleksandr Lukaşenko: Değişim Avrupa'nun ateşini söndürür

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Pazar günü yayınlanan bir röportajında, Rusya'nın nükleer silah politikasında duyurduğu değişikliklerin uzun zamandır beklenen bir şey olduğunu ve muhtemelen Batılı düşmanlarının "ateşini söndüreceğini" söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Lukaşenko, Batı'daki "ateşli kafalıların", Kremlin liderinin geçen ay değişiklikleri açıklamasından önce bile Moskova'nın gönderdiği nükleer sinyalleri duyduğunu söyledi.

Putin 25 Eylül'de Rusya'nın, kendisine karşı uçak, füze veya insansız hava araçları içeren büyük bir sınır ötesi saldırı hakkında güvenilir bilgiye sahip olması durumunda nükleer silah fırlatmayı düşünmesini sağlayabilecek senaryoların listesini genişlettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Putin ile Belarus'a Rus taktik nükleer silahlarının konuşlandırılması konusunda anlaşan Lukaşenko, "Bu doktrinin çoktan yenilenmesi gerekirdi" dedi.

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