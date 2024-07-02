Aleksia Karutasu Türk Milli Takımı'ndaki ilk maçında rekor kırdı

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Aleksia Karutasu Türk Milli Takımı'ndaki ilk maçında rekor kırdı

Türk Milli Takımı'nı seçen voleybolcu Aleksia Karutsau, Ay Yıldızlı forma ile çıktığı ilk maçında rekora imza attı.

Aleksia Karutasu rekor kırdı

Romanya 10 Haziran 2003 doğumlu olan voleybolcu Aleksia Karutasu, Romanya Milli Takımı’nın U17 Balkan Şampiyonası kadrosunda yer almış, şampiyonada en iyi pasör çaprazı ödülünü kazanmıştı.

Karutasu, daha sonra Vakıfbank'a transfer olmuş, yeni sezon için de Galatasaray Daikin'i seçmişti.

Türk vatandaşı da olan voleybolcu, artık Türk Milli Takımı'nda forma giyeceğini belirtmişti.

Aleksia Karutasu, Türk Milli Takımı'nda ilk maçına U22 Kadın Milli Takımımız ile çıktı.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına Ukrayna karşısına çıkan U22 takımımız, maçı 3-0 kazandı.

Setler 25-21, 25-13 kazandı ve 25-18 bitti.

Karutsu maçtaki performansıyla dikkat çekti. 22 sayı, 5 ace ve 4 blok yapan voleybolcu rekora imza attı.

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