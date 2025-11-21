Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci'nin, rol arkadaşı Evrim Akın'ı psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamakla suçlaması, Türk magazin gündemini sarsmaya devam ediyor.

İddialar, set ortamındaki zorbalıktan ailevi entrikalara uzanırken, Akın'ın eski çalışma arkadaşları sessizliğini bozdu.

Alemin Kralı dizisinden Yağmur Ün'ün isim vermeden yaptığı paylaşımlar, olayı yeni bir boyuta taşırken, set ekibi üyelerinden de destek mesajları yağdı. Akın cephesi ise iddiaları "hayal ürünü" diye reddederek hukuki sürece başvurdu.

Keskıncı, 19 Kasım 2025'te sosyal medyada paylaştığı videoda, çocukken Bez Bebek setinde yaşadığı travmaları ilk kez dile getirdi. 7 yaşındayken saçının çekildiğini, yüzüne sigara dumanı üflenerek "Birazdan kanser olacaksın, çünkü çocuklarda böyle olur" denildiğini iddia etti.

Daha da çarpıcısı, ailesinin boşanma sürecinde Akın'ın "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" diye tehdit ettiği ve annesine "Kocanın numarasını ver, sizi barıştıracağım" diyerek babası Güray Keskinci'yle ilişkiye başladığı öne sürüldü.

Keskinci, "Evrim Akın yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" diyerek, Akın'ı ailesinin dağılmasında suçlu gösterdi.

Bu itiraflar, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı ve #AsenaKeskinci etiketiyle viral oldu.

ESKİ ROL ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Keskinci'nin açıklamaları sonrası, Akın'la farklı projelerde çalışan isimler birer birer konuştu. Alemin Kralı'ndaki rol arkadaşı Yağmur Ün (Ahsen karakteri), Instagram'da isim vermeden şu paylaşımı yaptı:

“Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi... Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer.” Ün'ün bu sözleri, doğrudan Akın'ı işaret ettiği yorumlarıyla yankı buldu ve destek mesajları aldı.

Dahası, Bez Bebek setinin eski makyözü Arzu Yurter (İşte Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'nun annesi), Keskinci'ye tam destek verdi. Yurter, "Ben dahil kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar" diyerek, Akın'ın set çalışanlarına mobbing yaptığını ima etti. Yurter'ın paylaşımı, sektördeki benzer mağduriyetleri gündeme taşırken, Ege Tanman gibi diğer çocuk oyuncular da "Şahit oldum" diyerek iddiaları doğruladı.

Zeynep Gülmez de Alemin Kralı'ndan sürpriz bir çıkış yaparak gerginliğe dahil oldu, ancak detaylar belirsiz kaldı.

X platformunda (eski Twitter) ise konu patlama yaptı. Kullanıcılar, "Evrim Akın tiksindirici, çocuklara şiddet!" gibi yorumlarla olayı tartışırken, eski videolar ve yazışmalar dolaşıma girdi.

Özellikle Akın ile Güray Keskinci'nin 3 yıldan eski sayılan mesajları sızdırıldı; bu, Akın'ın avukatının "Son 3 yıllık birliktelik" iddiasını çürüttü ve skandalı alevlendirdi.

Bir kullanıcı, "Asena'nın bakışlarına odaklanın" diye eski bir set videosunu paylaştı ve binlerce beğeni topladı.

EVRİM AKIN'DAN SERT YALANLAMA

Akın, avukatı Mertay Kuğay aracılığıyla 20 Kasım'da resmi yanıt verdi: "Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Müvekkilim ile Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idani başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz."

Akın, iddiaları özel hayata saldırı olarak nitelendirdi ve dava açacağını duyurdu.

Gelişmeler hız kesmeden devam ediyor; yeni tanıklar ve delillerle skandal büyüyebilir.

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınan, özellikle çocuk yaşta başladığı kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Ün, 4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ve seslendirme alanında faaliyet gösteren Ün, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ün, lise eğitimini Üsküdar Ticaret Lisesi’nde tamamladıktan sonra Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Oyunculuk yolculuğuna 4 yaşında adım atan Yağmur Ün, 1999 yılında Fanatik dizisiyle ekranlara merhaba dedi. Çocuk oyuncu olarak seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Ün, yaşıtlarını seslendirdiği projelerle erken dönemde fark yarattı.

Kariyerinde seslendirme olarak Evim, Orman Çetesi, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Mavi Rüya filmleri ve Arka Sokaklar dizisinde yer aldı.

Televizyon kariyerinde dönüm noktalarından biri, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen Kıral karakteri oldu.

Bu rolle geniş kitlelerce tanındı ve Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ile Zeynep Gülmez gibi usta isimlerle çalıştı.

• Zerda (2002, Zerda rolü)

• Haziran Gecesi (2004, Havin’in çocukluğu)

• Elde Var Hayat (2010, İlkay)

• Hıyanet Sarmalı (2013)

• Söz (2017, Su Akkaya)

• Kalk Gidelim (TRT 1, Yasemin Sırfbaş)

• Kırgın Çiçekler

• Çember

• Sırlar Apartmanı

• Elif

Sinema alanında ise 2022 yapımı Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filminde Nurgül karakterini ve Her Şey Dahil (2021, Elif) ile Bu Bir Başlangıç gibi filmlerde rol aldı. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve dizi projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Yağmur Ün, 2021 yılında doktor Doğaç Ergezen ile evlendi. Çiftin kızı Su Diana, 16 Aralık 2022’de doğdu. Ancak evlilikleri yaklaşık bir yıl sürdü ve 2023 civarında anlaşmalı boşanma gerçekleşti.

Ün, annelik deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak hayranlarıyla içten bir bağ kuruyor. Boşanma süreci, magazin gündeminde yer alsa da Ün, özel hayatını korumaya özen gösteriyor.