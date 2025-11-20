2007-2010 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi “Bez Bebek”te “Yağmur” karakteriyle yıldızı parlayan Asena Keskinci, Evrim Akın’ın babasıyla ağaç süslerken paylaştığı videoyu görünce eski defterleri açtı ve yıllardır içinde tuttuğu her şeyi döktü.

Dizi çekimleri sırasında henüz çocuk olan Asena, Evrim Akın’ın sette herkese bağırdığını, kendisine sürekli kötü davrandığını anlattı.

Annesi ile babasının boşanma sürecinde olduğunu öğrenen Akın’ın kendisine “Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini öne sürdü.

Zorbalığın dozunu artıran Akın’ın sigara içip dumanını yüzüne üfleyerek “Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur” dediğini iddia etti.

Yapım ekibinin Evrim Akın’ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyip herkesten onu idare etmesini istediğini, bir süre sonra da Akın’ın setten uzaklaştırılıp rolünün değiştirildiğini aktardı.

Asena Keskinci, boşanmada asıl büyük darbeyi ise şöyle anlattı: “Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar.”

Asena Keskinci videoda isim vermese de paylaşılan görüntülerdeki kişinin babası Güray Keskinci ile birlikte olması, hedefin net bir şekilde Evrim Akın olduğunu ortaya koydu.

Evrim Akın’ın Güray Keskinci ile yılbaşı ağacı süslerken çektiği videoyu paylaşması üzerine Asena Keskinci öfkesini tutamadı ve tüm bu çarpıcı açıklamaları peş peşe yaptı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Reyhan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2004’te Aliye ve Yadigar dizileriyle adım atmış, ardından Hırsız Polis (Kiraz rolü), Parmaklıklar Ardında ve özellikle 2007-2010 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Bez Bebek’te (Yağmur Ertürk rolü) geniş kitlelerce tanındı.

Sinema projelerinde ise Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman, Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı, Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan’ın 2018 yapımı filminde Yasemin rolü) ve Arapsaçı gibi filmlerde rol aldı.

Ayrıca Masumiyet ve Adı Sevgi gibi dizilerde de yer almış, pek çok reklam filminde kamera karşısına geçti. 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri’nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı.

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı açıklamalarla gündeme geldi. Bez Bebek setinde eski rol arkadaşı Evrim Akın’ın kendisine zorbalık yaptığını, anne-babasının boşanmasında rol oynadığını ve babasıyla ilişkisi nedeniyle "üvey anne" konumuna geldiğini iddia etmiştir.

Bu iddialar, X platformunda (eski adıyla Twitter) geniş yankı uyandırmış ve #AsenaKeskinci etiketiyle binlerce etkileşim aldı.

ASENA KESKİNCİ’NİN BABASI KİMDİR?

Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci’dir. Annesi ise Ayşe Keskinci’dir. Güray Keskinci hakkında kamuya açık detaylı bilgi sınırlıdır; medyada ağırlıklı olarak kızı Asena’nın başarıları ve son iddialar üzerinden gündeme geldi.

Tahmini olarak 40’lı veya 50’li yaşlarında olduğu düşünülmekte olup, mesleği veya nereli olduğuna dair resmi bir kayıt bulunmuyor.

EVRİM AKIN İDDİALARA YANIT VERDİ

Öte yandan Evrim Akın'dan Keskinci'nin iddialarını yanıt gecikmedi. Akın avukatı Mertay Kuğay aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama: