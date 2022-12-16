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Her derde deva mucize bitkinin faydaları. Kızılderililer “Cennetin sihirli değneği” diyor

Her derde deva Aleo veranın faydalarını say say bitmiyor. İşte ayrıntılar.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:36
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Aleo veranın faydalarını say say bitmiyor. Mucize bitki için Kızılderililer cennetin sihirli değneği diyor

Her derde deva mucize bitkinin faydaları. Kızılderililer “Cennetin sihirli değneği” diyor
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Tropikal bölgelerde yabani olarak yetişen Aloe veranın birçok faydası var. Kızılderililer “cennetin sihirli değneği”, Mısırlılar “ölümsüzlük bitkisi” diyor. Aloe vera, içerdiği 75 potansiyel aktif bileşik nedeniyle birçok kullanımı var.

Farklı uygulamalarda kullanılan bitki, adeta şifa deposu. İşte faydaları:

Kan şekeri seviyesini düşürür.

Anti-bakteriyel özelliği sayesinde, aloe vera akne tedavisinde son derece etkili bir çözüm sunar.

Cildi gençleştirir. Yaprağın altından çıkan jel yapı, aloe vera maskesi olarak cilde uygulanır.

Reflü tedavisinde doğal bir alternatif sunar.

Jel kısmı saç diplerine uygulandığında kepek sorununun çözülmesine yardımcı olur.

Pamukçuk ağrısını iyileştirmeye ve hafifletmeye yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur; aloin veya barbaloin nedeniyle kabızlığı azaltır.

Bileşiğinde bulunan polisakkaritler, antioksidanlar ve enzimler sayesinde aloe vera zayıflamaya yardımcı olur, yağ yakımını hızlandırır.

Traş sonrası losyonu olarak da kullanılıyor.

NASIL KULLANILIR?

Halk TV’de yer alan bilgilere göre, güneş yanığı için ilk aloe vera bazlı merhem 1959’da pazara girdi. Yapılan çalışmalar birinci ve ikinci derece yanıklar dahil, delinme yarası, kesik, sedef hastalığı veya böcek ısırıklarında, topikal olarak uygulanan aloe veranın güçlü tedavi özelliği olduğunu kanıtladı.

Aloe veranın analjezik özellikleri, bir antipruritik olarak kaşıntıyı önleyip rahatlatırken, ağrının da giderilmesine yardımcı olur. Sıkılaştırıcı olan aloe vera jeli, vücut dokularının kasılmasına neden olur ve bu da küçük aşınmalardan oluşan kanamayı azaltmaya yardımcı olur. Ateşi azaltmak veya önlemek için ateş düşürücü olarak da kullanabilirsiniz. Yüzde 99 su olması, cildinizi nemlendirmek için mükemmeldir.

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