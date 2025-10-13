Alerjinin çoğunlukla mevsimsel olarak tekrarlayan bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Dr. Oksay, özellikle polenlerin yoğunlaştığı bahar aylarında şikayetlerin arttığını kaydetti.

Alerjinin en yaygın belirtilerini sıralayan Oksay, "Sabah saatlerinde artan hapşırık, burun kaşıntısı, gözlerde sulanma ve kızarıklık, her mevsim tekrar eden benzer şikayetler alerjinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Alerji, bağışıklık sisteminin zararsız maddelere karşı aşırı tepki göstermesiyle ortaya çıkar. Kişi kendini genellikle halsiz hissetmez, günlük yaşamına devam edebilir" şeklinde konuştu.

Dr. Oksay, grip ve nezlenin ise viral enfeksiyonlar sonucu geliştiğini vurgulayarak, "Bu nedenle alerjiden farklı olarak sistemik belirtiler daha fazla öne çıkıyor. Halsizlik, kırgınlık, ateş ve üşüme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları grip ve nezlenin tipik bulguları arasında.

Gripte burun akıntısı ve hapşırık olsa da genellikle ateş, kırgınlık ve kas ağrıları tabloya eşlik eder. Bu yönüyle alerjiden ayrılır" ifadelerini kullandı.

Belirtilerin benzerliği nedeniyle hastaların ayrım yapmakta zorlanabildiğini aktaran Dr. Oksay, teşhis süresinin de önemli bir ipucu sunduğunu belirtti: "Uzmanlar, şikayetlerin süresine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Grip 7-10 gün içinde geçerken, alerji belirtileri haftalarca hatta aylarca sürebiliyor. Eğer belirtiler arasında ayırt edemiyorsanız ve şüphede kalıyorsanız mutlaka bir doktora başvurun. Erken tanı hem yaşam kalitenizi artırır hem de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçer."