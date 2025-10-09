Havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren soğuk algınlığı ve grip vakalarının belirti benzerliği, küresel çapta bir karışıklığa yol açtı.

Hastalar genellikle ilk semptomlar ortaya çıktığında, hangi virüsle karşı karşıya olduklarını ayırt etmekte zorlandı ve bu durum, doğru tedaviye ulaşma süresini uzattı.

Uzmanlar, iki hastalığın ardında yatan virüslerin farklı olduğunu ve dolayısıyla tedavi yaklaşımlarının da ayrışması gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR AYRIMIN KRİTİK OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Yapılan detaylı bilimsel çalışmalar, bu iki rahatsızlığın karıştırılmasının potansiyel tehlikesine dikkat çekti.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, grip (influenza) virüsünün neden olduğu enfeksiyon, soğuk algınlığına kıyasla çok daha yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları ve genel bir halsizlik durumuyla karakterize oldu.

Soğuk algınlığı ise genellikle daha hafif seyretti ve burun akıntısı, hapşırık gibi semptomlarla kendini gösterdi.

YABANCI UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Konuyla ilgili görüş bildiren önemli yabancı uzmanlar, karışıklığın önlenmesinin aciliyetini ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eski direktörü Dr. Tom Frieden, konuya ilişkin açıklamasında, "Soğuk algınlığı genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak grip, zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İnsanların, özellikle de yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi yüksek risk grubundakilerin, bu ayrımı yapmaları yaşamsal önem taşıdı" dedi.

Öte yandan, İngiltere'deki Imperial College London'dan viroloji profesörü Dr. Wendy Barclay, grip aşısının önemine dikkat çekti.

Dr. Barclay, "Soğuk algınlığına karşı bir aşı mevcut değilken, grip aşısı mevcuttur. Hastaların 'Bu sadece basit bir soğuk algınlığı' diye düşünerek grip aşısından kaçınmaları, ciddi bir halk sağlığı hatası oldu" açıklamasını yaptı. Barclay, şiddetli semptomlar gösteren herkesin hızlıca tıbbi yardım alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bilim dünyası ve yabancı sağlık otoriteleri, toplumları iki virüsün benzerliklerinin yanıltıcı olabileceği konusunda kuvvetle uyardı.

Doğru tanı ve zamanında müdahalenin, özellikle grip vakalarında, tedavinin başarısı için kilit rol oynadığı bir kez daha kanıtlandı.