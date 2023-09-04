Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ay, çocuklarda sık görülen alerjik hastalıklara ilişkin bilgiler verdi.

KAYNAK: İHA
Alerji vakaları giderek artıyor: Küresel ısınma sebeplerden biri

Alerjinin dünyada da giderek arttığına dikkat çeken Ay, küresel ısınmanın bu durumu artırdığını, doğal olmayan gıdalar ve iklim bozukluğu gibi temel nedenlerin de etken olduğunu söyledi.

Kaşıntı sorununun yaygınlaşmasının da alerjik bir durum olabileceğini aktaran Ay, "Bunun nedeni; sinek, böcek ısırığı ya da güneşe fazla maruz kalmak olabilir. Çocuğu olan herkes denize veya köye gittiğinde alerji şurubunu, güneş kremini ve antihistaminik kremlerini mutlaka yanına almalı" uyarısında bulundu.

DOĞUMDAN SONRA İLK İŞARETLER

İlk aylarda, çoğunlukla ek gıdaya başlanılan dönemde çocukların cildinde egzama türü lezyonların ortaya çıkabileceğini söyleyen Ay, ‘atopik dermatit’ olarak adlandırılan bu hastalık sonucunda cildin bariyer fonksiyonlarında bozuklukla beraber ciltte kuruluk ve kaşıntı meydana geldiğini aktardı.

Çocuk Doktoru Naim Ay, Atopik Dermatit hastalığına ilişkin şunları söyledi:

"Atopik dermatit, alerjik hastalıkların ilk basamağında yer alan bir rahatsızlık olarak ileriki yaşlarda çocuğun diğer alerjik hastalıklarının gelişimi için öncü belirtilerden biri olarak kabul edilir. Atopik dermatit ile benzer dönemlerde besin alerjileri ilk bulgularını verebilir. Çoğunlukla inek sütü ve yumurtaya bağlı olarak ortaya çıkan besin alerjileri atopik dermatit hastalarının yarısında da bulunabilir. Bu nedenle egzama ile başvuran hastaların mutlaka besin alerjisi yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir."

KORTİZONDAN KORKMAK YERSİZ

Besin alerjilerinin çoğu zaman çocukluk döneminde başladığını ifade eden Ay, çocukluk yaş grubunda en sık görülen hastalıkları, (İSPA) inek sütü protein alerjisi, atopik egzama, alerjik rinit, alerjik astım, ürtiker, besin alerjisi ve anafilaksi olarak sıraladı. İnek sütü protein alerjisi olan çocukların kakasında kan görüldüğünü dile getiren Dr. Ay, bu durumda emziren annelerin süt ve süt ürünlerini tüketmemesi gerektiğini söyledi.

AKCİĞER VE KALPTE SORUN ÇIKARABİLİR

Alerjik rinitin; eşlik eden enfeksiyonlarla birlikte tedavi edilmediğinde zatürreye dönebileceğini, hastada geçici bir şekilde iyileşme olsa bile uzun vadede kalıcı hasarlar oluşabileceğini belirten Ay; "Bu durum; akciğerlerde, kalpte sorun çıkarabilir" diye konuştu.

Tedavide kullanılan kortizon ile ilgili insanlardaki korkunun ise yersiz olduğuna dikkat çeken Dr. Ay, “Burada tedaviyi asıl yapan kortizondur, bu tedavi; akciğerleri korur” dedi.

ARI SOKMASI DEYİP GEÇMEYİN

El, ayak, ağız hastalığı, kızamık kızamıkçık, bahar döneminde böcek sokmaları bunların tümünde alerji ilaçları kullanmanın zorunlu olduğunu belirten Ay, özellikle kene ısırıklarının çok riskli olduğunun altını çizdi.

Ay, "Sinek böcek deyip geçmeyelim, kene ısırıklarına özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Herhangi bir böcek sokması durumunda ise bölge sabunla yıkanabilir, ancak yara açık ise mikrop kapmaması gerekir ve kortizonlu kremler ile antibiyotikli pomadlar kullanılması gerekir" dedi.

Arı sokmasına da değinen Ay, arı sokmasının bazı kişilerde ölüme dahi neden olabileceğini ve bu kişilere adrenalin ampulü verildiğini, hastaların çantasında mutlaka adrenalin kalem enjektörü taşıması gerektiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu Güncel
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı Güncel
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı Güncel
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı? Güncel
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı?
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu Magazin
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur Dünya
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı Güncel
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı