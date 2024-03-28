Alerjisi olanları mahvedecek havalar geliyor. 8 ilde yaşayanlar dikkat

Hava Forum adlı Twitter sayfasında yer alan bilgilere göre, Afrika'dan gelen turuncu tozların ardından bu kez de polenlerin her yeri saracağı açıklandı.

Özellikle Marmara Bölgesine dikkat çekilirken 8 ilde yaşayan ve alerjisi olanlara kritik uyarılar yapıldı. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı da duyuruldu.

Polen risk haritasında bulunan 8 il; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce ve Zonguldak'tı.

POLENLER GELİYOR

Alerjisi olanların özellikle hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma, gözlerde batma yaşayacağı aktarıldı.

İstanbulluların bugün, tozlu ılık bir havayla karşılaşacağı belirtilirken yağmurun ise beklenmediği ifade edildi. Kaşlarımızı çatarak bakacağınız türden bulutumsu bir hava olacağı aktarıldı.

NE GİYİLMELİ?

Yine aynı paylaşımda yer alan bilgilere göre, bugün en çok da en giymesi gerektiğini bilmeyenler için bir ifade kullanıldı.

Paylaşımda "Mont giyen daralabilir, buna göre ayarlayın kendinizi..." denildi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMUNU AÇIKLADI. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı.

Ankara: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 22 derece olacak.

İstanbul: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 18 derece olacak.

İzmir: Az bulutlu ve açık, en düşük 13, en yüksek 27 derece olacak.

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece olacak.

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece olacak.

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece olacak.

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece olacak.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak.