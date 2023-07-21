ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3 başvuru detayları belli oldu. ALES 3 sınavına girecek adaylar 2023 ALES/3 başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?

ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?

ALES 2 sınavının gerçekleşmesinin ardından sınava girecek adaylar ALES 3 sınav başvurularının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 başvuruları ne zaman?

Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES sınavları için 2023 takvimi belli oldu.

2023 ALES 3 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

2023 ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 başvuru ücreti olarak 260 lira ödenecek.

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