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Nobel Barış Ödüllü Ales Byalyatski’ye 10 yıl hapis cezası

Belarus’ta mahkeme, Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası verdi. Bialiatski 2020’de yaşanan protestoları finanse etmekle suçlanıyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:09
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Ales Byalyatski’ye 10 yıl hapis cezası

Nobel Barış Ödüllü Ales Byalyatski’ye 10 yıl hapis cezası
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CNN’de yer alan habere göre Belaruslu Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Beliatski, Minsk'teki bir mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belaruslu demokrasi savunucusu ve Viasna isimli insan hakları örgütünün kurucusu, 2020'de ülkede yaşanan protestoları finanse etmek ve vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor.

Aktivist Bialiatski’nin kurduğu Viasna, 2020’deki protestoculara hukuki ve maddi destek sağlamıştı. Mahkemenin kararıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Bialiatski, siyasi gerekçelerle yargılandığını savunuyor.

2022 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2022 Nobel Barış Ödülü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Bialiatski ile Rusya ile Ukrayna'dan iki insan hakları örgütüne verilmişti.

Nobel Komitesi, şu an hapiste olan Bialiatski’nin, Belarus’ta 1980’lerin ortasında gelişen demokrasi hareketini başlatanlardan biri olduğunu belirterek, “Bialiatski, yaşamını ülkesinde demokrasi ve barışçıl gelişmeleri teşvik etmeye adadı” ifadelerini kullandı.

Bialiatski’nin 2020’den bu yana tutuklu bir şekilde yargılandığı kaydedilirken, "Kişisel zorluklarına rağmen Bialiatski, Belarus’ta insan hakları ve demokrasi mücadelesinden bir an bile vazgeçmedi” denildi.

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