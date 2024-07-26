ALES ne zaman yapılacak? 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Düzenleme: Kaynak: AA
ALES ne zaman yapılacak? 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için geri sayım başladı. Bu sınava 157 bin 530 aday başvurdu. Peki, ALES ne zaman yapılacak? 2024-ALES/2 kaç dakika sürecek? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

ALES ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-ALES/2, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES/2 KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve bu sorular için 150 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesine uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecekler.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

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T.C. kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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