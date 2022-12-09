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ALES sonuçları açıklandı

Kasım ayında gerçekleştirilen ALES sonuçları bugün açıklandı. ALES sonuçlarına nereden bakılır?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:12
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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç görüntüleme adresi üzerinden sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek.

YILIN SON ALES SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

NEREDEN ALES SONUCUNA BAKILIR

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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