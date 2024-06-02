Alev alan araçta bir kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki 42 ATR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine hızla çarptı. Kazada araç bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına aldı. Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk kontrollerin ardından hastane kaldırıldı. Sürücü Tekin, yapılan tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdi.