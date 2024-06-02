Alev alan araçta bir kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alev alan araçta bir kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Konya'da direğe çarparak alev alan araçta sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki 42 ATR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine hızla çarptı. Kazada araç bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına aldı. Ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu, yapılan ilk kontrollerin ardından hastane kaldırıldı. Sürücü Tekin, yapılan tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdi.

Son Haberler
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti Spor
Vargas füzeyi çaktı rekoru kırdı. Altın Kızlar ABD'yi yıktı geçti
Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti Yerel Haberler
Arkadaşının iş yerini kundakladı. Söndürmesinler diye itfaiyeye silah çekti
Edirne'de tefeci operasyonu 4 gözaltı Gündem
Edirne'de tefeci operasyonu 4 gözaltı
Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı Gündem
Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı. Kuyruk sallayarak teşekkür etti Gündem
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı. Kuyruk sallayarak teşekkür etti
3 ilçe ve 4 beldede seçimler tamamlandı. İşte kazananlar Gündem
3 ilçe ve 4 beldede seçimler tamamlandı. İşte kazananlar
Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi Spor
Ancelotti Arda Güler'e evladı gibi sarıldı. Madrid onları izledi